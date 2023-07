Controlli "Sieve torbida, è normale"

Pescatori, cittadini e anche l’amministrazione comunale di Scarperia e San Piero avevano dato l’allarme: quella Sieve così limacciosa, con le acque torbide, per chilometri e chilometri non la si era vista mai, per un periodo così lungo: "Quando piove molto il fiume diventa torbido – dicono i mugellani –, ma pochi giorni dopo l’acqua torna limpida". Così dalla situazione attuale, così anomala, si paventavano danni ambientali, e il Comune di Scarperia e San Piero ha chiesto l’intervento di controllo da parte di Arpat. Ma il responso dei tecnici appare tranquillizzante: non ci sono cause "strane", o sversamenti. "In base a quanto emerso dalla verifica dei luoghi – scrivono nella loro conclusione- , è possibile affermare che gli eventi meteorologici di forte intensità, verificatisi a giugno, abbiano provocato il dilavamento dei terreni seminati, con conseguente distruzione della semina, di tutte le opere di regimazione dei campi, e ulteriore dilavamento di grandi quantità di terra che è defluita nel torrente, con ostruzione di vari guadi presenti e ripristinati solo di recente."

Ed entrano nel dettaglio: "Per quanto riguarda il fiume Sieve, è emerso che il deposito di sedimenti di colore chiaro era visibile dalla confluenza con il torrente Anguidola verso valle, in particolare tale deposito di sedimenti chiari risultava consistente nel tratto di fiume compreso tra l’area posta all’altezza della passerella pedonale degli impianti sportivi di San Piero a Sieve ed il ponte sulla S.P. 551 Traversa del Mugello. Con riferimento, invece, ai tratti dei torrenti Anguidola e Rimotoso, Arpat ha rilevato, su entrambi i lati, ampie superfici coltivate di recente semina, prive di copertura vegetale". Con forte pendenza."

Arpat esclude che la Sieve così fangosa dipenda da scarichi e lavorazioni in alveo: "È da escludere - scrive . , che il fenomeno di torbidità dell’Anguidola abbia avuto origine dal dilavamento dei siti di conferimento di terre e rifiuti, provenienti dai cantieri Novadia di Marticcioli e Campati. Infatti, dagli accertamenti eseguiti non sono risultate lavorazioni in corso in tali aree ed i siti appaiono totalmente ricoperti da vegetazione erbaceaarbustiva".

Paolo Guidotti