Controlli in strada: più vigili e tecnologie

Quattro nuovi agenti di polizia municipale in servizio da ieri mattina. Saranno impiegati per presidiare il territorio, migliorare la sicurezza di strade e luoghi della città. Il primo giorno di servizio è cominciato con l’incontro rituale con il comandante Mastursi e l’assessore Yuna Kashi Zadeh. Ma da oggi comincia il lavoro. L’amministrazione ha puntato a incrementare la sicurezza, spingendo non solo sulla tecnologia con l’aumento delle telecamere intelligenti ma anche sull’aumento del personale anche per venire incontro alle tante richieste che arrivano dai cittadini. La richiesta è la presenza: nel centro città dopo tanti episodi di microcriminalità, e nella zona industriale a tutela delle aziende, oltre al normale lavoro sulla strada.