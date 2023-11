Controlli dei Nas sul territorio. Trovate solo lievi irregolarità ’Ammoniti’ due catering e due scuole

Pavimenti sconnessi, zanzariere forate, mancanza di intonaco alle pareti, macchie di umidità, sporcizia. Per tali irregolarità, sono state fatte prescrizioni di adeguamento dei locali, ma nessun rilievo penale e sanzioni amministrative. È il bilancio delle ispezioni dei carabinieri del Nas Firenze in alcune province della Toscana nel corso della campagna di controlli organizzata a livello nazionale dall’Arma d’intesa con il ministero della Salute. Nel territorio di Firenze, sono state rilevate irregolarità nei confronti di due catering e di due istituti scolastici. Si tratta di lievi carenze strutturali, come mancanza di intonaco alle pareti, accumulo di sporcizia, inadeguatezza dispositivi per lotta agli infestanti. I carabinieri hanno prescritto la immediata regolarizzazione, senza elevare sanzioni.