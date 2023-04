Controlli coordinati dei Comuni sulla futura gestione dei servizi

Approvata in consiglio comunale con 11 voti a favore, 3 astenuti e uno contrario, la sottoscrizione di un "patto territoriale di secondo livello" con i Comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano, Vaglia, Cantagallo, Londa e San Godenzo per "vigilare" sulla multiutility, il nuovo soggetto che ha incorporato i gestori del servizio idrico, dell’energia e dei rifiuti. "Per far sentire le istanze del territorio e portare un contributo concreto, è necessario che noi comuni ’dissidenti’ facciamo parte del percorso – ha spiegato il sindaco Anna Ravoni – e l’obiettivo è arrivare ad avere un rappresentante nel Cda".

L’approvazione del patto territoriale è stata preceduta dalla presa d’atto del patto parasociale di incorporazione di multiutility, voto che è apparso un controsenso con la posizione di contrarietà ribadita all’ingresso dei privati e all’entrata in borsa, votata a Fiesole lo scorso ottobre. "E’ un percorso obbligato – ha spiegato l’assessore Suriano – per esserci dentro e poter puntare i piedi".

D.G.