Controlli Bilancio della Municipale: "Dal 2022 raddoppiate le multe"

Ogni anno la festa del patrono della polizia Municipale, in Mugello è occasione per l’annuale cambio della guardia al comando del corpo unico mugellano, formato da sette Comuni, con 40 agenti a disposizione. E Paolo Baldini, comandante del distretto di Barberino di Mugello ha lasciato l’incarico a Marco Bambi, comandante del distretto di Borgo San Lorenzo – Marradi – Palazzuolo sul Senio. La festa quest’anno si è tenuta nel Palazzo dei Vicari di Scarperia, e prima ancora nella Propositura, dove ha celebrato Messa il cardinal Ernest Simoni. Come ogni anno, oltre al passaggio delle consegne – presenti anche gli altri due comandanti dei distretti, Luca Poggiali di Vicchio e Dicomano e Stefano Baldini di Scarperia e San Piero – si è fatto un bilancio dell’attività 2023. Balza agli occhi, anzitutto, il forte incremento delle sanzioni: erano 13651 nel 2022, e sono passate a 22569. Il contributo maggiore lo hanno dato gli autovelox: l’anno precedente si erano conteggiate 645 sanzioni per eccesso di velocità, mentre nel 2023 sono state ben 7760; ancora, 543 sono state le sanzioni per omessa revisione, 6 per guida in stato di ebrezza, 131 per mancato uso delle cinture, 94 per uso di cellulare alla guida. In totale sono stati decurtati 4665 punti. I veicoli controllati sono stati 9215, contro i 7964 dell’anno precedente, 58 quelli sequestrati, 7 i sottoposti a fermo, 241 sospesi dalla circolazione, 46 le patenti ritirate o sospese. In lieve diminuzione gli incidenti stradali sui quali la polizia Municipale ha effettuato rilievi: 235, 130 quelli con feriti, ma anche tre mortali. "Il 2023 – sottolinea il comandante uscente Paolo Baldini - ha sicuramente segnato il ritorno alla normalità sia dal punto di vista delle attività e dei servizi che da quello dello sviluppo della struttura. Abbiamo fatto passi in avanti in tecnologia e digitalizzazione, abbiamo scelto di incentivare la presenza sul territorio distogliendo personale dalle procedure d’ufficio." "Ci aspetta – ha aggiunto il nuovo responsabile della struttura Marco Bambi - un 2024 di nuovi impegni da affrontare, eventi importanti da gestire, di nuove azioni da intraprendere per la sicurezza dei cittadini. Noi saremo a servizio della comunità".

