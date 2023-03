Controlli antidroga, due denunce

Proseguono i controlli antidroga dei carabinieri di Scandicci. L’altra sera ai giardini di via Caboto al Vingone, i militari hanno fermato e segnalato un diciannovenne che aveva in tasca una dose di hashish. I militari avevano notato tre giovani dal comportamento insolito. Uno in particolare, di fronte alla richiesta dei documenti dei carabinieri ha mostrato un certo nervosismo, tanto che i militari hanno deciso di perquisirlo trovando appunto la sostanza stupefacente. Il giovane è stato portato in caserma per le formalità di rito, al termine delle quali è stato segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacenti. Due giorni fa, nel centro cittadino i carabinieri avevano fermato un’auto il cui conducente aveva tentato di nascondere un sacchetto in tessuto: dentro c’erano due pezzi di hashish, per un peso complessivo di 8 grammi. Al giovane, denunciato, è stata ritirata la patente di guida.