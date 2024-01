Contro la mafia arance siciliane e passeggiata

Scandicci e la legalità, partita l’edizione 2024. Come sempre si comincia con le arance di ‘vitamine per la scuola’. Fino a tutto il mese di gennaio 2024 è possibile prenotare la frutta che arriva dai terreni confiscati alla mafia nei comuni siciliani di Lentini, Belpasso e Ramacca, e coltivati dalla cooperativa Beppe Montana Libera Terra. L’iniziativa è rivolta agli studenti, al personale e alle famiglie delle scuole, oltre che a tutta la cittadinanza; il ricavato sarà utilizzato per finanziare le attività progettuali delle scuole. Sul sito per le prenotazioni delle arance anche le informazioni per la Passeggiata della Legalità, organizzata nella mattina di domenica 18 febbraio 2024 lungo le strade cittadine in contemporanea con la mezza maratona ’Di corsa contro le mafie’ organizzata dalla Podistica Il Ponte.