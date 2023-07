Contro il dissesto idrogeologico Ecco il seminario per gli studenti

Individuare strategie e azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio fluviale. È questo il tema di uno specifico seminario tematico sul progetto ’Contratto di fiume’ rivolto agli studenti della facoltà di Architettura che risiedono in Valdelsa e Valdipesa. Le iscrizioni scadono domani e l’iniziativa prevede lo svolgimento di un workshop progettuale intensivo che si terrà dal 4 all’8 settembre.

Con due successivi momenti nel mese di ottobre dedicati alla rielaborazione e alla presentazione dei risultati. Il seminario tematico vuole contribuire alla valorizzazione del patrimonio storico culturale del territorio lungo il fiume Pesa attraverso l’individuazione e l’eventuale recupero delle particolarità storico-culturali-archeologiche, la promozione del bacino della Pesa come sistema connettivo per lo sfruttamento e il potenziamento dell’offerta turistica.

Il lavoro sarà organizzato in gruppi di 23 studenti, ciascuno dei quali assumerà un tema di studio. Il seminario tematico si inserisce nell’ambito del Contratto di fiume del torrente Pesa attivo dal 2018 per affrontare in maniera multisettoriale, integrata e partecipata la tutela e la valorizzazione del territorio che ricade nel bacino della Pesa e dei suoi affluenti. Il Contratto di fiume prevede un piano d’azione tra enti, tra cui il Comune ( in foto il sindaco David Baroncelli).

AnSet