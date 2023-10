Contributo affitti Il Governo taglia ma il Comune ne coprirà una parte

L’anno scorso il contributo affitti per le famiglie in difficoltà di Figline e Incisa ammontava a 137.005 euro. La cancellazione del fondo da parte del Governo, ha indotto il Comune a mettere mano alle proprie casse e a stanziare 40 mila euro che, aggiunti a 11 mila della Regione, portano il contributo a 51 mila euro. Meno famiglie dunque potranno fruire del sostegno economico per pagare il fitto mensile della casa in cui vivono: il bando, aperto fino al 10 novembre, sarà riservato alla sola "fascia A", ossia con Isee sotto i 14,877 euro e un’incidenza del canone sull’Ise almeno del 14%. Rimane esclusa la "Fascia B", con Isee sotto i 16,500 euro. "La scelta del Governo mina le basi del nostro sistema di welfare, acuendo la fragilità e le diseguaglianze sociali – accusa il sindaco Giulia Mugnai -. Noi invece aumentiamo le risorse, per quello che possiamo, per le politiche di sostegno, convinti della necessità di prevenire gli sfratti e investire nell’edilizia residenziale pubblica: abbiamo più di 200 alloggi Erp oltre al cohousing di villa Campori con 17 miniappartamenti destinati per over 65 autosufficienti. Noi facciamo la nostra parte: il governo dovrebbe fare la sua".

Manuela Plastina