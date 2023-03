Contributi per chi è disoccupato: ecco i requisiti Domande solo sul sito dell’amministrazione

Fondo di solidarietà, aperte le domande per i cittadini: potranno essere presentate solo online; il modulo sul sito del Comune. Per accedere ai contributi è necessario essere il possesso dei requisiti economici e familiari. Dal punto di vista economico, serve Isee inferiore o pari a 13.000 euro; patrimonio mobiliare inferiore o pari a 10.000 euro; patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, inferiore o pari a 20.000 euro. I requisiti familiari sono: nucleo con un componente disoccupato da non più di 18 mesi o iscritto nelle liste di disoccupazione da oltre 12 mesi; nucleo familiare con un componente in cassa integrazione o soggetto ad altri ammortizzatori sociali o colpiti da sospensione di lavoro a seguito Covid; nucleo familiare con un componente con contratto a chiamata, stagionale o libero professionista o collaborazione sportiva che abbia visto ridotta l’attività per una percentuale pari o superiore al 30% previa relazione del Servizio sociale; nucleo familiare con un componente di oltre 65 anni che deve sostenere una spesa straordinaria medica o di manutenzione prima casa; nucleo monoparentale (in seguito ad un atto di separazione o alla mancanza di uno dei due genitori). Info: dal lunedì al venerdì 9-13 il martedì e il giovedì 15-17 ai seguenti numeri 0557591257, 0557591205 (solo la mattina).