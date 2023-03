Contributi annuali per chi ha figli minori con disabilità grave

IMPRUNETA

Confermato dalla Regione il contributo annuale di 700 euro per le famiglie con figli minori e disabilità grave. Le domande vanno presentate al Comune di Impruneta entro il 30 giugno all’Urp o via mail o Pec utilizzano i moduli disponibili sul sito. "E’ un altro aiuto, seppur piccolo nei confronti di chi soffre maggiormente la situazione economica attuale – sottolinea l’assessore al sociale Laura Cioni –. Mi auguro che misure similari diventino sempre più strutturali nel tempo per garantire una giustizia sociale per tutti".

Lavori Publiacqua

Annunciati disagi

BAGNO A RIPOLI

Possibili disagi per numerose utenze nel pomeriggio di oggi: potranno rimanere con rubinetti asciutti. A causa di lavori Publiacqua, i cittadini di Bagno a Ripoli e Greve, in particolare nelle lcalità Capannuccia, Poggio Casciano, Strada in Chianti e limitrofe, dalle 14 registreranno abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua. La situazione dovrebbe normalizzarsi entro sera.