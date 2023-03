Contributi affitto per 117mila euro

Ammonta a oltre 117mila euro lo stanziamento del Comune di Calenzano per l’erogazione dei contributi dei canoni di affitto per il 2022. Cifra che, fra l’altro, permette di poter incrementare la percentuale di contributo assegnato rispetto ai minimi previsti nelle precedenti delibere della giunta: così la cosiddetta fascia A di beneficiari riceverà il 54% del contributo massimo spettante (anziché il 51%) e la fascia B il 25% invece che il 22%.

I presenti nella lista contributi sono 107 con cifre molto variabili tra loro: si va da un minimo di 200,34 euro (somma minima stabilita dalla Regione dal 2019) a un massimo di 1681,44. Diversi richiedenti otterranno comunque cifre superiori ai mille euro: molti 1161,44 e altrettanti 1541. Cinque nuclei presenti in lista invece non avranno il contributo per diversi motivi: in un caso per la mancata presentazione delle ricevute del pagamento affitto che sono indispensabili.