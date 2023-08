Contratti a termine, è boom Due su tre sono precari

Estate, stagione del lavoro precario e sottopagato. E’ sempre stato così, ma oggi di più. Secondo quanto emerge dall’ultimo rapporto Excelsior elaborato dall’Ufficio studi della Camera di Commercio di Firenze, i contratti a termine tendono a salire a luglio e rispetto ad un anno fa di circa 2 punti percentuali, portandosi a oltre il 64% del totale. Due assunzioni su tre, dunque, sono a tempo determinato, mentre le assunzioni a tempo indeterminato sono solo il 22% del totale ed in calo rispetto al 2022. Un 5,6% è rappresentato dagli apprendistati e il restante 8% sono ‘altri contratti’. Le aziende, che cercano personale e nel 50% dei casi non lo trovano, continuano a programmare assunzioni, ma rinviano quelle stabili all’autunno.

L’incertezza sul futuro, il rallentamento dell’economia, ma anche la difficoltà a reperire personale adeguato alle proprie esigenze, spingono le imprese a rinviare a tempi migliori le assunzioni stabili, preferendo, appunto, i contratti a termine. Non aiuta l’incrocio tra domanda e offerta il caro vita, che rende gli stipendi offerti sempre meno appetibili, soprattutto dopo la pandemia, che ha cambiato la percezione dei più rispetto al lavoro: si cerca una buona retribuzione, ma anche qualità nelle condizioni occupazionali. Nel suo complesso, però, il mercato del lavoro tiene. Nel mese di luglio le imprese della città metropolitana di Firenze hanno programmato 10.500 assunzioni, contro le 9.500 di giugno 2023. "Sembrerebbe - si legge nell’indagine - un rafforzamento delle assunzioni estive da un lato e dall’altro un anticipo di quelle autunnali". "La buona tenuta del mercato del lavoro, nonostante il rallentamento dell’economia nel secondo trimestre dell’anno - commenta il segretario generale della Camera di commercio di Firenze, Giuseppe Salvini - è la conferma del fatto che le imprese fiorentine guardano al futuro prossimo con ottimismo: quasi 31mila potenziali assunzioni previste nel periodo luglio-settembre, 4mila in più dell’anno scorso, rappresentano una indiscutibile vitalità del nostro sistema economico, anche se il mercato del lavoro continua a registrare una difficoltà di reperimento delle professionalità richieste vicina al 50%, con picchi oltre il 70% per le specializzazioni informatiche e green".

Le figure introvabili sono gli operai specializzati del settore moda, con una difficoltà di reperimento che sfiora il 90 per cento, poi operai specializzati per il comparto edile, addetti alla conduzione di macchine a controllo numerico e di veicoli, oltre a figure tecniche specializzate nella gestione e controllo del processo di produzione. Nel mese di luglio le figure più richieste a Firenze sono state quelle di addetti al turismo e ristorazione, pari al 24,4% del totale, con 2.600 posti di lavoro offerti, seguite da personale non qualificato nei servizi di pulizia, 1.180 in valore assoluto e pari all’11% delle assunzioni programmate, oltre a 940 addetti alle vendita, l’8,% del totale. Per quanto riguarda le lauree più richieste dalle aziende fiorentine, si conferma la prevalenza per l’indirizzo economico, insegnamento e formazione, ingegneria industriale e sanitario-paramedico.

Monica Pieraccini