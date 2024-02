"Contrasti interni al M5S in vista delle comunali: alleanze incerte tra Sinistra e Pd"

C’è grande fermento all’interno del M5S in vista delle comunali. All’interno di Palazzo Vecchio non è un mistero che ci siano differenze di vedute tra il capogruppo Roberto De Blasi e il consigliere Lorenzo Masi. E le differenze di vedute naturalmente incidono sulle scelte di alleanze anche se sarà Giuseppe Conte ad avere l’ultima parola. Al momento all’interno del movimento ci sarebbero tre idee diverse: una parte vorrebbe correre da sola. Un’altra parte – che farebbe capo a De Blasi ma pure ad Andrea Quartini – propenderebbe invece per cercare di dialogare con la Sinistra di Tomaso Montanari e della sua associazione ‘11 Agosto’. Ecco poi una terza parte del M5s che farebbe capo a Masi, anche se lui non ha mai confermato. Ad ogni modo in questo caso si proverebbe a cercare di entrare in accordo col Pd.