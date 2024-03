Contrassegni auto . Nuove modalità per il rilascio ai residenti

Nuove modalità per il rinnovo o il rilascio dei contrassegni auto per residenti per l’anno 2024. Fino al 31 marzo e’ possibile presentarsi alla sede del Comando di Polizia Municipale (Via Tanzini 27) per richiedere il rinnovo o il rilascio del contrassegno per la sosta nelle zone di Pontassieve, nei giorni da lunedì al sabato, dalle 8,30 alle 12,30 ed il martedì e giovedì anche dalle 16 alle 1. Non serve prendere appuntamento. La richiesta può essere fatta dagli aventi diritto, anche un delegato, che potranno richiedere, anche contestualmente, il rinnovo/rilascio di più contrassegni residenti.

Al momento della richiesta occorre portare un documento d’ identità in corso di validità (va bene anche in fotocopia) del richiedente, nonché, in caso di persona diversa dal richiedente, del delegato. Inoltre, in caso di primo rilascio del contrassegno: serve la carta di circolazione, in originale, del veicolo. In caso di rinnovo di un precedente contrassegno residenti è invece sufficiente l’indicazione del numero di targa o il nome.

Leonardo Bartoletti