Conto alla rovescia per ’Lunaria’

L’edizione 2024 del Festival di strada "Lunaria" – come già annunciato da tempo – si svolgerà nel fine settimana dal 15 al 16 giugno prossimi nel suggestivo scenario del borgo di Calenzano Alto con la direzione artistica dell’associazione culturale Le Petit Voyage e tema circense visto che la kermesse, quest’anno, ruoterà attorno a "Il circo dei freaks". In attesa dell’evento, intanto, il prossimo venerdì si svolgerà l’ultimo atto di "Aspettando Lunaria" con lo spettacolo "L’importanza di essere clown" presentato da Le Petite Voyage Il Piccolo Teatro dei Desideri alla biblioteca CiviCa (via della Conoscenza 11) con inizio alle 21,15. La serata è a ingresso gratuito con prenotazione però obbligatoria al link presente sul sito istituzionale e sulle pagine social del Comune di Calenzano.