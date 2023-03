Conto alla rovescia per ’Fiorinfiera’

Torna, il prossimo fine settimana nel centro cittadino, la manifestazione Fiorinfiera. Sabato e domenica, dalle 10 alle 20, l’iniziativa porterà espositori del settore florovivaistico ed aziende agricole provenienti da tutta la Toscana, in un’ampia area espositiva che, per l’occasione, si estenderà tra piazza Vittorio Veneto e via Cavallotti (florovivaisti, materiale per giardini e vita all’aria aperta), via Dante e via Verdi (imprese agricole, prodotti a km 0 e mercatino). Nei vari stand si potranno trovare tipicità di stagione, piante ornamentali, da frutto, grasse e fiori di ogni tipo. Confermato il coinvolgimento di Cna Firenze che porterà le sue eccellenza artigiane nel mercato “Arte facendo“ proprio di fronte al palazzo comunale in piazza Vittorio Veneto. "Dopo il successo delle precedenti edizioni, fiori e piante tornano a riempire le strade del centro – dice l’assessore alle Attività produttive Claudia Pecchioli (nella foto) - Significativa è la sinergia tra Confesercenti, Pro Loco, Periscopio e Cna per l’organizzazione dell’evento e il coinvolgimento delle associazioni come l’Associazione nazionale carabinieri, sia con stand gastronomici come Misericordia e Croce Viola, dando spazio a iniziative di solidarietà, come nel caso della Racchetta".

S.N.