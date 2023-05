Continua la scalata nel settore

Ben 400 dipendenti impiegati nella sede di Calenzano e 2200 in tutto il mondo. Solo nell’ultimo anno un centinaio di nuove assunzioni all’interno del polo calenzanese e circa 30 in quello di Prato. Numeri importanti quelli forniti ieri dal Direttore Generale di El.En. Paolo Salvadeo durante la company visit dell’azienda, iniziativa ormai consolidata che ogni anno porta a conoscere diverse sedi del gruppo, leader mondiale nel campo dei laser: "Un grosso investimento - ha spiegato Salvadeo - è stato fatto nell’ambito della ricerca e sviluppo ma anche nella logistica perché consegniamo direttamente i nostri prodotti. L’età media dei nostri dipendenti è bassa: la loro scolarizzazione è piuttosto alta, la percentuale di donne è al 35%". I partecipanti alla visita di ieri hanno potuto vedere le diverse fasi della lavorazione dei laser (realizzati per l’ambito industriale, medicale ma anche per il restauro) e le ultime novità dal punto di vista della sede di via Baldanzese.

I ‘numeri’ intanto sono più che positivi: stando al resoconto intermedio di gestione al 31 marzo scorso approvato dal Cda e diffuso pochi giorni fa la crescita del gruppo prosegue infatti con un fatturato consolidato di 161,4 milioni con un incremento del 12% circa rispetto ai 144,4 milioni di euro al 31 marzo 2022, un balzo di quasi il 13% nel settore industriale, dell’11% in quello medicale e, in questo ambito, una variazione positiva di circa il 33% nelle strumentazioni chirurgiche. Segno più anche per le applicazioni estetiche.

Sa. Ni.