Conti del Comune irregolari. "Non è un problema"

"Ci sono irregolarità nei rendiconti degli anni 2017-2018-2019": lo ha notificato, nel marzo scorso, al Comune di Marradi la Corte dei Conti. Che ha chiesto all’amministrazione comunale di giustificarsi entro sette giorni. Il principale rilievo è sui circa 160mila euro di disavanzo non evidenziato nei consuntivi di bilancio. Così la minoranza di centrodestra parla di "irregolarità, ripetute scorrettezze, situazioni contrarie ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria omissioni errori", mentre Rodolfo Ridolfi, di Forza Italia, ventila perfino la possibilità di un commissariamento del Comune.

Il vicesindaco Vittoria Mercatali fa chiarezza: "Nonostante le difficoltà oggettive nel dover ricostruire in pochi giorni l’iter di approvazione dei rendiconti passati, essendovi stato nel frattempo un avvicendamento di personale, il Comune di Marradi ha inviato le proprie controdeduzioni, nelle quali si illustrava ampiamente come gran parte dei rilievi fosse da ritenersi infondata. La pronuncia definitiva della Corte, pervenuta il 6 luglio, ha accolto la maggior parte delle controdeduzioni, riducendo di oltre 100.000 euro il disavanzo, e rideterminandolo in € 60.000 circa, riferiti per circa 47.000 euro a 2017 e per circa 13.000 euro al 2018, mentre nessun incremento è dovuto per il 2019. Così il Comune dovrà adottare misure correttive ed individuare risorse per la copertura finanziaria di questo ulteriore disavanzo, da ripianarsi in tre anni".

"Queste cifre – conclude –, seppur fosse certamente preferibile impiegarle diversamente, non incidono in maniera determinante sulle risorse del Comune: basti pensare che il bilancio ammonta, in sola spesa corrente, a quasi 4 milioni di euro, pertanto il dover destinare 60.000 euro, in tre anni, al ripiano di questo disavanzo, non rappresenta una difficoltà insormontabile".

Paolo Guidotti