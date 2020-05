Segue dalla Prima Il solo comune di Firenze era stato già Covid free il 17 maggio. Senza cedere all’entusiasmo degli stolti, che poi il sabato e la domenica si fanno meno tamponi e dunque si trovano meno positivi anche perché non si cercano, godiamoci la tregua, che non sappiamo quanto durerà. E’ lunedì 24 febbraio – poi nella notte a cavallo col 25 ci sarà la definitiva conferma con il secondo tampone – quando a Santa Maria Nuova arriva il primo caso di coronavirus in Toscana. Lui è un imprenditore fiorentino di 63 anni, titolare di un camping e gestore di uno stabilimento balneare sulla costa toscana: aveva chiamato il 118 che lo aveva portato dritto al pronto soccorso, dopo una settimana di sintomi sospetti. Poi, il trasferimento nella notte nel reparto di Malattie infettive, a Ponte a Niccheri. La moglie, prima di lui, aveva accusato i sintomi, assai più lievi, di un’influenza: avevano trascorso le vacanze di Natale tra Singapore e le Filippine ma l’ipotesi del contagio all’estero decade presto, quel mese e...

