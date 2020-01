Firenze, 3 gennaio 2020 - Quarantasette buche in via Baracca. Le ha contate un nostro lettore indicandoci anche il tratto peggiore: quello dal Barco alla rotonda. Sul podio, prima di via Carducci, al primo posto nella prima puntata con 45 avvallamenti, entra dunque via Baracca, seguita da via della Lastra con 46 buche. Decine e decine le segnalazioni di strade colabrodo e tratti di marciapiede completamente da rifare. "In via dello Spedaluzzo della Ruota ci sono 10 voragini. Da vari anni i cittadini della zona richiedono interventi di messa in sicurezza in quanto in queste condizioni è veramente pericolosa anche per chi la percorre a piedi" scrive un nostro lettore. Ma "ci sono anche altre strade da rifare come via Accademia del Cimento, la parte che va da piazza Artom alla rotatoria di via Barsanti e via Carlo Del Prete da via Barsanti a via Umberto Maddalena". Su via Ugo Foscolo poi, prosegue un cittadino cronista documentando quanto scrive con foto, "c’è una buca molto profonda ed estesa, altre quattro sono state recentemente rattoppate a freddo per l’ennesima volta, mentre tutto il tratto in salita della strada è estremamente dissestato. Su via Santa Maria a Marignolle sono stati fatti innumerevoli lavori di scavo e la via è in condizioni pietose, ci sono tre buche molto profonde e non evitabili vista la carreggiata molto stretta". Via Caduti di Cefalonia è tremenda come via di Santa Lucia da dove ci arrivano diverse richieste di aiuto. Sos anche da via Luca Giordano, nel tratto dall’ex Meyer a viale Don Minzoni, una strada non solo dissestata "ma anche disseminata di escrementi di cani" si sfoga un residente, dal viadotto all’Indiano, "molto pericoloso, vista la velocità a cui viene percorso".

E il nostro viaggio tra le strade-cratere non è finito qui. In via dell’Oriuolo, al civico 13, una mattonella è del tutto sollevata per non parlare "della drammatica situazione di via di Brozzi" e di "via di Legnaia, altezza civico 33: nonostante la raccolta firme non è cambiato nulla". Non si contano gli avvallamenti tra da via dei Renai, via Carissimi, via Crispi e via Corridoni, nei pressi del Ponte Romito, via Taddeo Alderotti (al semaforo verso Careggi), via Faentina (nei pressi dello stop con via Vincenzo Cuoco). Sono almeno tre le buche in via Guardavia, altezza numero 7: "Qui in scooter – racconta un lettore - ho rotto un pneumatico nuovo di appena un mese rischiando di cadere". "In via delle Cinque Vie, dalle Cascine del Riccio (intersezione con via Belisario Vinta) non ci sono buche ma vere e proprie voragini che vengono rattoppate di continuo senza successo. Lo scorso anno sei automobili ruppero gomme, cerchi etc." scrive a La Nazione un residente. Da via Folco Portinari, ancora un sos: "Tra buche storiche e avvallamenti arriviamo a quota 26. I turisti cadono di continuo". Il nostro viaggio finisce con la segnalazione di un nostro lettore che, con un ampio dossier fotografico, documenta le condizioni pietose da via del Monte alle Croci, una delle più belle passeggiate della città, punteggiata da quattro crateri.

