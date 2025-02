Consulte delle associazioni. C’è il sì del consiglio comunale

Al via le Consulte delle associazioni dopo l’approvazione del relativo regolamento nell’ultima seduta del consiglio comunale. Le Consulte sono quattro, dedicate in particolare a solidarietà (per attività socio-assistenziali, umanitarie, di solidarietà e di cooperazione internazionale); cultura (per attività culturali, educative, scientifiche, celebrative e di tutela e salvaguardia del patrimonio, storico, culturale ed artistico, ricreative e del tempo libero, di difesa dei diritti dei cittadini e degli utenti); sport (per le attività sportive); ambiente (per attività di tutela e valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistiche ed ambientali, di tutela e protezione degli animali). Possono chiedere di partecipare alle Consulte tutte le associazioni con sede sul territorio comunale o con sede esterna ma che operino con continuità su Calenzano.

"Calenzano – commenta il sindaco Giuseppe Carovani (foto) – ha un tessuto associativo ricco e prezioso, attivo su tanti fronti e tematiche. L’amministrazione comunale voleva valorizzare questa ricchezza promuovendo l’attivazione delle Consulte, ciascuna dedicata a temi specifici e il consiglio comunale si è espresso favorevolmente sul loro regolamento". Sul sito del Comune è pubblicata una pagina dedicata, con il regolamento, le informazioni e il modulo di adesione da inoltrare per via telematica.