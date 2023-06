Consulta dei giovani Le iscrizioni sono state riaperte

Sono stati riaperti per qualche giorno i termini per diventare membri della consulta per le politiche giovanili del Comune di Rignano. È possibile presentare le domande entro lunedì seguendo le indicazioni sul sito istituzionale. La consulta dei giovani sarà composta da rignanesi tra i 16 e i 27 anni che avranno il compito di dare un mano all’amministrazione per indirizzarla verso politiche giovanili locali. Tra gli obiettivi, anche favorire l’aggregazione e l’associazionismo, migliorare il dialogo con le istituzioni, promuovere progetti per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione nonché attività culturali, sportive, di tempo libero ed iniziative a tutela dell’ambiente.