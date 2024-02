Consulta dei giovani a Bruxelles. La visita al parlamento europeo

Una ‘full immersion’ nel Parlamento Europeo. Una bella esperienza, all’insegna della formazione, quella vissuta dalla Consulta dei Giovani di Reggello durante la sua visita a Bruxelles grazie all’opportunità offerta, nei giorni scorsi, dal Parlamento europeo. I membri sono stati accompagnati dal sindaco Piero Giunti. La tre giorni è stata dedicata alla scoperta delle istituzioni europee, offrendo ai giovani partecipanti un’opportunità straordinaria di approfondimento sul funzionamento dell’Unione Europea. Il primo giorno la delegazione reggellese ha visitato il Palazzo della Regione Toscana a Bruxelles, dove i giovani hanno appreso il lavoro svolto dall’ufficio della Regione Toscana in loco. Nella giornata successiva la Consulta si è recata al Parlamento Europeo e ha visitato il Museo della storia europea. Il momento culminante è stato il confronto con l’eurodeputata Beatrice Covassi, che ha condiviso la sua esperienza, inoltre si è parlato delle sfide e delle opportunità per i giovani nell’UE. "La visita al Parlamento europeo, l’incontro con l’onorevole Covassi, che ringrazio a nome di tutta la Consulta e il ricevimento al distaccamento della Regione Toscana a Bruxelles - dichiara Duccio Calussi, Presidente della Consulta dei Giovani reggellese - sono stati molto formativi e stimolanti. Ci hanno dato la possibilità di discutere di temi attuali come l’AI e lo sviluppo tecnologico".