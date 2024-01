Consulenze gratuite per il mercato del gas

Da domani la lega Spi-Cgil di Calenzano e l’Associazione Anziani, in collaborazione con il Comune, attiveranno presso i propri sportelli sociali un servizio informativo, rivolto a persone vulnerabili (soprattutto anziani), sul passaggio al mercato libero per quanto riguarda il gas. La consulenza, gratuita, sarà effettuato su prenotazione: nella sede dello Spi-Cgil in piazza del Sapere 3 (055.8877769) il lunedì e venerdì 9-12,30 e nei locali dell’Associazione Anziani in piazza De André 6/c (055.8877004) il martedì e giovedì dalle 16,30-18,30. Saranno fornite informazioni sulla fine del mercato tutelato del gas, per le famiglie non vulnerabili, dal 10 gennaio. Da quella data il servizio di maggior tutela e le relative tariffe nel settore del gas saranno riservate solo ai clienti, titolari di contratto, classificati come vulnerabili: tra gli altri anziani con una età superiore ai 75 anni, disabili, percettori di bonus energia e altre specifiche casistiche.