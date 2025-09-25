Consulenze e contratti. Energia, sportello Hera

Da oggi i fiorentini hanno a disposizione un nuovo punto di riferimento per le forniture di luce e gas: in viale Europa 33 apre il primo sportello del Gruppo Hera in città. La scelta arriva in un momento in cui i costi energetici restano condizionati dalle turbolenze dei mercati internazionali e cresce l’urgenza di ridurre le emissioni. Lo sportello, che consolida la presenza del gruppo in Toscana, si propone di accompagnare famiglie e imprese sia nella protezione dalle oscillazioni dei prezzi sia nella transizione verso consumi più sostenibili. All’interno sarà possibile ricevere consulenza sulle diverse opzioni di fornitura. Tra queste c’è Hera Hybrid, che combina una quota di energia a prezzo fisso – pensata per mettere al riparo dagli aumenti – con una a prezzo variabile, che permette di sfruttare eventuali ribassi. Fino al 15 ottobre è previsto anche uno sconto in bolletta di 30 euro per ogni nuova attivazione di gas ed elettricità.

Accanto alle forniture nel nuovo punto sono disponibili pacchetti assicurativi mirati: uno per la salute, che include accesso a un network di strutture a condizioni agevolate, consulti e visite anche a domicilio; e due per la casa che coprono la manutenzione degli impianti domestici e i controlli periodici. Il punto di viale Europa servirà inoltre a promuovere soluzioni di efficienza e fonti rinnovabili: caldaie e climatizzatori ad alta resa, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica, kit a Led e sistemi di monitoraggio dei consumi. In caso di acquisti, rateizzabili in bolletta, Hera gestirà anche le pratiche per gli incentivi fiscali. Tutta l’energia elettrica fornita proviene da fonti certificate, mentre le emissioni del gas sono compensate.

Per l’amministratore delegato di Hera Comm, Isabella Malagoli, lo sportello di Firenze "rappresenta una tappa importante di crescita in Toscana. Un punto dove confrontarsi sull’energia è un valore". La manager ha richiamato anche il ruolo dei canali e dei servizi digitali offerti, dalla "bolletta smart", che anticipa la nuova normativa Arera sulla trasparenza, all’app MyHera, affiancati dal numero verde e dal sito web.

Lo sportello rientra nella strategia del piano di transizione climatica del gruppo, che punta al traguardo Net Zero al 2050 con una riduzione del 90% delle emissioni rispetto al 2019 e la compensazione di quelle residue, comprese quelle legate ai consumi dei clienti serviti. Gli uffici saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Anche la vicesindaca Galgani, ribadendo l’importanza dell’apertura, ha sottolineato l’impegno del Comune verso la transizione energetica, investendo sul fotovoltaico e sulle comunità energetiche partendo dal Q4 e dal Q5. La questione verrà discussa nelle prossime settimane in consiglio comunale.

Gabriele Manfrin