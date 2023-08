Firenze, sciolto il Consiglio di Quartiere 1

Firenze, 4 agosto 2023 - Il Consiglio di Quartiere 1 è sciolto. Lo prevede un’ordinanza del sindaco Dario Nardella che sceglierà la prossima settimana il commissario.

Lo scioglimento anticipato avviene per effetto dell’atto di dimissioni del presidente Maurizio Sguanci, così come da Statuto del Comune. “Ringrazio a nome del sindaco e dell’amministrazione il Consiglio di Quartiere, le commissioni, i gruppi politici, i consiglieri tutti, per il lavoro svolto in questi anni. Una grande attenzione che non è mai mancata nei confronti del territorio e un importante impegno istituzionale a servizio della città”, dice la vicesindaca Alessia Bettini.