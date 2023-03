Consiglio comunale per i bambini Quanta emozione tra i neoeletti

Ospiti d’eccezione e seduta speciale, quella di ieri pomeriggio, del consiglio comunale di Fiesole, che in apertura ha dato il benvenuto ai bambini e alle bambine che sono stati eletti a rappresentare la scuola Luigi Casini di Pian di Mugnone. Il progetto ha coinvolto gli alunni delle quattro classi degli ultimi due anni della primaria. La scuola Luigi Casini è infatti il primo istituto ad aver aderito al progetto lanciato dall’Amministrazione comunale, che mira al coinvolgimento degli studenti più giovani nell’impegno civile e che ha l’obbietto di arrivare alla formazione di un consiglio comunale dei ragazzi, da affiancare a quello degli adulti.

L’elezione è stata preceduta da una giornata nella quale il sindaco Ravoni e l’Assessore Gian Marco Cecchini hanno incontrato gli studenti e hanno spigato loro il funzionamento del consiglio comunale. "Spero che le altre scuole seguano presto il vostro esempio e che questo consiglio di classe rappresenti l’embrione del consiglio dei ragazzi perché- ha detto il sindaco Ravoni salutando i neoeletti- crediamo da voi possano venire delle buone idee e proposte. Noi grandi abbiamo bisogno del vostro punto di vista". Intanto, dopo l’approvazione del Regolamento attuativo dello scorso gennaio, è tutto pronto per la nascita dei Consigli di zona. I nuovi organismi istituzionali saranno tre, uno per ogni macro-area del territorio. L’elezione si terrà domenica 21 maggio. Per candidarsi c’è tempo fino a venerdì 5 maggio.

Daniela Giovannetti