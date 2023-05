Consigliera speciale: Dardano è fuori Urbanistica, si fa il nome di Pampaloni

di Ilaria Ulivelli

I rapporti in maggioranza sono tesi. L’uscita di Mimma Dardano dal gruppo dei fedelissimi di Dario Nardella è stata più dolorosa di quanto si potesse immaginare. Per gli strascichi che si sta portando dietro. Ora, da fuoriuscita e capogruppo di Italia viva, è stata licenziata da consigliera speciale del sindaco.

Con un decreto che porta la data di mercoledì scorso, 10 maggio, Nardella revoca la nomina alla consigliera il cui supporto era di "una migliore definizione degli indirizzi politico-amministrativi di competenza del sindaco e della giunta" in tema di corretti stili di vita, dipendenze, e nuove povertà post Covid.

Questa necessità è venuta meno. Infatti nel decreto si spiega che su quegli argomenti , l’attività dell’assessorato Educazione, welfare e immigrazione, guidato da Sara Funaro, è necessario che "riacquisisca completa autosufficienza, anche in ragione delle numerose e complesse attività da realizzare in vista della conclusione del mandato amministrativo". Quindi stop, Dardano è fuori.

Ma sono giornate convulse, anche nelle commissioni. Tra il Pd e Italia viva volano gli stracci. Mentre nei corridoi di palazzo si ricomincia a fare il nome del consigliere Pd Renzo Pampaloni, quale nuovo assessore all’urbanistica. Niente succederà prima dei risultati delle amministrative. Lo specchio del voto sarà fondamentale per decidere i prossimi passi. Vero è che difficilmente Nardella potrà tenere per sé, in questa complessa fase, la delega dell’urbanistica.

Mentre ieri, il polverone si è sollevato dalle opposizioni sull’aeroporto. Viene rilevato che il Pd compattamente non ha ascolatato, la necessità di trovare un nuovo dialogo, come invece aveva chiesto il deputato appena eletto segretario regionale Pd, Emiliano Fossi.

Dmitrij Palagi e Antonella Bundu di Sinistra Progetto Comune e Roberto De Blasi e Lorenzo Masi del Movimento 5 Stelle chiedono un cambio di passo. "I nostri gruppi sono gli unici a esprimere le stesse posizioni nei diversi enti locali, mentre il Pd e le destre si contraddicono", dicono i consiglieri. "Anche le commissioni congiunte 3 e 6 hanno confermato un dato politico importante: a Firenze le destre e larga parte della maggioranza la pensano nello stesso modo, sul modello di sviluppo del territorio, almeno per quanto riguarda Peretola".

"Solo i nostri gruppi hanno votato a favore di una mozione che proponeva di bloccare l’iter del processo partecipativo di Toscana Aeroporti, per favorirne uno costruito sulla base di quanto prevedono le normative della Regione Toscana, il resto dei voti tutti contrari, escluso un non voto di maggioranza".