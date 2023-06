Consigli di zona Nominati i presidenti

I tre Consigli di zona si sono ufficialmente insediati. Nel primo incontro, presieduto dal sindaco Anna Ravoni, oltre a delineare le linee di intervento dei singoli Consigli, sono stati eletti i presidenti e i vicepresidenti. Si tratta di: Giovanni Olmi e Lucrezia Sottili per Fiesole; Silvia Bagnai e Maurizio Landi per il Consiglio della Valle dell’Arno. Mentre la presidente Maria Luisa Stegagnini avrà come Alessandro Ghelardi per il Consiglio della Valle del Mugnone: "Senza niente togliere al Consiglio Comunale, che è e rimane il centro di decisione politicoamministrativa del Comune - afferma il sindaco Anna Ravoni - i tre nuovi consigli avranno il compito di coinvolgere maggiormente i cittadini e di creare momenti di incontro e di aggregazione per stimolare e rafforzare la comunità locale ed essere da stimolo e da supporto per l’amministrazione comunale".