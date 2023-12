Consigli di zona. Monta la polemica: "A cosa servono?"

"I consigli di zona servono oppure no?" lo ha chiesto il capogruppo di Fiesole Europa Tommaso Manzini (foto) con una interrogazione, che ha dato vita ad un vivace confronto fra maggioranza e opposizione su questo nuovo organismo, a cui i cittadini possono rivolgersi per esprimere bisogni e fare proposte. "I Cdz sono stati eletti a maggio e i lavori sono iniziati. Di questa attività – osserva Manzini- non è stata data comunicazione". L’attenzione è anche sui poteri d’azione, ritenuti limitati, come denunciato da alcuni consiglieri della valle dell’Arno che pare sia pronti alle dimissioni. "Non date ai consigli funzioni che non hanno- ha risposto il sindaco Anna Ravoni-Sono organismi che collaborano con i consiglieri; non li sostituiscono". "Non è prevista "sinergia" fra Consiglio e CDZ che hanno solo funzione informativa. Una specie- diceil consigliere di zona Maurizio Landi- di Urp decentrato".