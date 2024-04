Consegnata la medaglia al merito

Qualche lacrima trattenuta a stento e tanta commozione. Ieri, a Firenze, il Comune di Barberino Tavarnelle è stato insignito della medaglia d’oro al merito civile per i fatti di Pratale quando nel luglio del 1944 a Tavarnelle ormai liberata da qualche ora, i nazifascisti trucidarono 12 contadini inermi. A ricevere la medaglia c’era anche la bambina che allora aveva 8 anni, Mirella Lotti (nella foto con il sindaco) e che in quella notte terribile perse il babbo e il nonno. Da ieri quei 12 civili barbaramente uccisi hanno assurto il ruolo di eroi a ricordare il prezzo pagato ieri per la libertà e per la democrazia di oggi. Il riconoscimento è arrivato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il lavoro di ricerca e di testimonianza svolto dal Comune.