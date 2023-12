Consegna dello spadino alla scuola Douhet

Consegna dello spadino per gli allievi del primo corso della scuola Douhet. La cerimonia ieri come di tradizione nell’aula magna dell’Istituto di scienze militari aeronautiche (Isma) delle Cascine. Si tratta di una tradizione che similmente alla consegna della sciabola per gli Ufficiali, sancisce l’appartenenza alla scuola e all’aeronautica militare oltre che l’impegno a condividerne i valori, i principi e le tradizioni. L’evento è stato presieduto dal comandante dell’Isma, generale Giovanni Francesco Adamo. Il discorso di apertura invece è toccato al comandante della Douhet, colonnello Massimiliano Macioce. Quest’anno le prolusioni sono state affidate a due ex allievi, i sottotenenti Lorenzo Comelli e Alvise Loris. Oltre alla consegna degli spadini, la cerimonia è stata anche occasione premiare con borse di studio, donate da associazioni, enti e famiglie, agli allievi maggiormente distintisi nel precedente anno scolastico. Attualmente la scuola è frequentata da 28 allievi del Corso Taurus (al terzo ed ultimo anno di studi), 30 allievi del Corso Ursa (al secondo anno) e 37 allievi del 1° Corso, per un totale di 95 allievi tra liceo classico e scientifico.