Conoscere le polizze Incontro con l’Auser

"Assicurarsi… di assicurarsi. Il mondo delle assicurazioni e delle tutele dei contraenti dopo la riforma del 2019": questo il titolo e il tema dell’incontro in programma, domani alle 18, nella Sala Conforti della sede Auser in via Pasolini 101. L’iniziativa, replicata a grande richiesta, è un nuovo appuntamento del ciclo "Ora lo so": incontri informativi e formativi aperti a tutti, in programma all’Auser, ogni primo mercoledì del mese, e tenuti da esperti dei settori sociale, legale, informatico, tributario, educativo nell’ambito del progetto "Se-sto Bene". L’ingresso è libero e gratuito e non occorre prenotazione.