Coniugi Renzi, caso fatture: "Non agirono per evadere"

Il fatto non costituisce reato e Laura Bovoli e Tiziano Renzi, i genitori del leader di Italia Viva, non hanno agito per evadere le imposte. È quanto scrive, in estrema sintesi, la Cassazione nella sua sentenza con cui il 7 luglio scorso ha confermata l’assoluzione di Renzi senior e consorte nel processo per false fatture. I giudici della Cassazione hanno dichiarato ’inammissibile’ il ricorso del Procuratore generale di Firenze contro il proscioglimento dei due coniugi emesso dalla Corte di Appello di Firenze il 18 ottobre 2022 mentre, si legge negli atti, rinviato a nuovo giudizio in appello bis l’imprenditore Luigi Dagostino, condannato a nove mesi per truffa aggravata.

Nelle motivazioni, i giudici sottolineano come le azioni dei due genitori del’ex premier sino dio "esclusiva natura extrafiscale" tale da comportare la mancanza del "dolo specifico di evasione necessario per la sussistenza del reato". La sentenza riguarda in particolare il processo per il pagamento di fatture emesse da società dei Renzi nel 2015 – una da 20.000 euro dalla società Party, un’altra da 140.000 euro più Iva dalla Eventi 6 – per consulenze ad aziende riferibili a Dagostino. Le consulenze riguardavano uno studio di fattibilità per un’ attività di ristorazione e per potenziare il flusso di turisti, in particolare orientali, verso l’outlet The Mall nel Valdarno. Secondo l’accusa, si sarebbe consumato un reato tipico di impresa, con l’emissione di fatture false per giustificare il passaggio di denaro per prestazioni mai svolte, e la Guardia di Finanza durante le perquisizioni non avrebbe trovato né lettere di incarico né elaborati.

"Anche se risulta dimostrato che le fatture emesse dalla Party ed Eventi6 non corrispondono a prestazioni commerciali realmente effettuate", il fatto non costituisce reato e i genitori dell’ex premier non hanno agito per evadere le imposte, hanno scritto i giudici d’appello nel verdetto di proscioglimento. Concetto ribadito in parte anche dalla Cassazione, che sottolinea a come sia "mancata la prova della necessaria finalità di natura fiscale" e che dietro all’emissione delle due fatture ci possono "essere altre finalità".

Quanto a Luigi Dagostino, imprenditore attivo nel settore degli outlet, gli si contestava di aver sollecitato alla nuova dirigenza della Tramor, la società da lui amministrata prima del passaggio nella holding del lusso Kering, il pagamento della fattura da 140mila euro. Per lui ci sarà un appello bis in quanto gli ‘ermellini’ hanno accolto il ricorso del Pg in relazione a un capo d’accusa dal quale era stato prosciolto.

P.M.