Congresso Pd, gli schieramenti per Bonaccini e per la Schlein

Anche il Pd mugellano si prepara alle primarie "aperte", dopo la consultazione degli iscritti che ha visto prevalere Stefano Bonaccini su Elly Schlein in quasi tutti i circoli, tranne che a Vicchio e Dicomano. E c’è attesa per l’esito della consultazione allargata agli elettori Pd. Si vota anche per eleggere i componenti delle assemblee nazionale e regionale. Diversi i candidati del Mugello. Nella lista Energia popolare che sostiene Bonaccini c’è, per l’assemblea nazionale, il sindaco di Borgo Paolo Omoboni, mentre per il ’parlamentino’ Pd toscano troviamo il sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti, la vicesindaco di Borgo San Lorenzo Cristina Becchi, l’assessore borghigiana Carlotta Tai, la segretaria Pd di Si Scarperia e San Piero Marta Cappelli, l’assessore di Vicchio Franco Vichi e l’assessore di Scarperia e San Piero Pietro Modi.

Sull’altro fronte, per Elly Schlein c’è la vicesindaco di Barberino Sara Di Maio, candidata per l’assemblea nazionale, mentre per il livello regionale sono mugellani i candidati Gabriele Timpanelli, ex assessore di Borgo, Francesco Tagliaferri, capogruppo Pd a Vicchio, l’assessore di Marradi Fabio Billi. Non tutti, ovviamente sono destinati a passare. Elezione sicura per Sara Di Maio, essendo prima della lista Schlein per l’assemblea nazionale, ed anche per Paolo Omoboni, essendo terzo nella lista Bonaccini. A livello regionale posto sicuro, per Ignesti, terzo in lista e buone possibilità anche per Cristina Becchi, sesta . Più difficile, nel gruppo Schlein, il passaggio del borghigiano Timpanelli, perché dodicesimo.

Paolo Guidotti