"Congelare le tasse per aiutare le imprese"

‘Congelare’ i soldi che ogni azienda deve versare allo Stato e, al tempo stesso, dare loro il tempo necessario per fare una stima precisa dei danni subiti. Sono questi, per Giacomo Cioni, da sei anni presidente di Cna Firenze, i punti fermi da cui si dovrebbe ripartire dopo l’alluvione.

Che Natale sarà per le aziende campigiane alluvionate?

"Un Natale sicuramente triste, mentre quelle che ho indicato sarebbero soluzioni concrete per dare ossigeno agli imprenditori. Ecco, servirebbe una moratoria di sei mesi: solo in questo modo e se tutti faranno la loro parte, si potrà parlare di benefici effettivi, di un Natale più sereno e di una maggiore fiducia nei confronti del nuovo anno. Altrimenti qualche ‘luce’, inevitabilmente, sarà destinata a spegnersi".

A due mesi dall’alluvione qual è la sua opinione sull’accaduto?

"Passata la fase più acuta dell’emergenza, i riflettori purtroppo non restano più accesi. Invece stiamo parlando di un territorio, come quello di Campi, ma penso anche a Prato, dove è davvero difficile scindere fra cittadini e imprese, visto che in molti casi l’alluvione ha provocato dei danni sia all’abitazione che all’azienda della stessa persona, generando problemi anche a livello psicologico alle persone. Tanto più che chi è proprietario di un capannone in zone come queste, sa di possedere qualcosa che è a forte rischio e che evidentemente non è stata messa in sicurezza né in passato, né adesso. Con la beffa, oltre al danno, di ritrovarsi sulle spalle tutto il peso della ripartenza".

La sicurezza resta uno dei temi ricorrenti.

"Dove si è intervenuti il sistema ha retto. Un dubbio mi viene, non per fare polemica, ma per capire realmente come sia potuto succedere un disastro di questa portata: di fronte a una società civile che ha risposto in maniera incredibile, siamo sicuri che tutti coloro che erano demandati a svolgere un determinato servizio, siano stati all’altezza della situazione?".

E la politica?

"Ciò che mi preme evidenziare è che stanno rincarando tutte quelle voci che invece dalla politica dovrebbero essere mitigate".

Siamo alla fine dell’anno, proviamo a guardare al futuro...

"Quella di cui fa parte Campi è un’area in cui si produce una fetta importante del Pil di tutta la Città metropolitana di Firenze che, a sua volta, costituisce un terzo del fatturato di tutta la Toscana. Si capisce bene, quindi, che se non si dà una mano significativa a questo territorio a ripartire, la situazione può diventare complessa. E’ vero, finora lo Stato ha disatteso le aspettative dei cittadini che sono rimasti alluvionati, ma non dobbiamo dimenticare che Campi, lo ripeto, fa parte della Città metropolitana, ente da cui, almeno per il momento, non ho sentito dire niente su quello che invece potrebbe fare dal punto di vista economico".

Tutto questo nei giorni in cui la Regione ha prorogato al 19 gennaio 2024 la procedura per la richiesta dei danni subiti.

"Sicuramente una decisione importante e che ci vedrà impegnati fino in fondo per andare a completare il lavoro necessario per la compilazione e la presentazione dei moduli. Ma anche uno stimolo in più per andare a dialogare sia in Regione che in Città metropolitana con chi questi territori li rappresenta"".

