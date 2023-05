Confronto sulle nuove tecnologie tra medici, educatori e famiglie

Grazie all’iniziativa di un gruppo di genitori, che hanno i figli all’istituto Teresa Mattei, e al parere favorevole del Comune, sbarca a Bagno a Ripoli il progetto denominato "Custodi digitali". Si tratta di tre incontri in biblioteca, il 16, 17 e 23 maggio, in cui medici, educatori, specialisti e famiglie si confronteranno sulle nuove tecnologie, da utilizzare come alleati e da non considerare ostacoli nella crescita dei bambini e del loro benessere.

Tra i relatori, la neuropsichiatra infantile Alba Murano, la pedagogista Alice Di Leva, il media educator Matteo Maria Giordano e la logopedista Milvia Innocenti. Sarà distribuito materiale con consigli per la gestione pratica degli schermi in famiglia frutto di ricerca dell’Università Bicocca e di sperimentazione.