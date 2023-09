Conflitti in famiglia. Ecco la mediatrice

Sarà la dottoressa Clara Pistolesi a gestire il nuovo servizio di mediazione familiare messo a disposizione gratuitamente dal comitato della Croce Rossa italiana nella sua sezione di Rignano. Professionista del settore, si metterà in ascolto in maniera neutrale della coppia o di altri familiari per aiutarli a gestire il conflitto e trovare soluzioni condivise.

Per accedere al servizio attivo il mercoledì pomeriggio nella sede di piazza Martiri, è necessario prenotare a pisto[email protected] o via whattsapp al 333.6833710