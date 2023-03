Confesercenti costruisce il turismo del futuro Prima tappa del progetto di sviluppo del settore

Presentato ieri il progetto di Confesercenti “Valore Turismo. Integrazione promozione e sviluppo in Toscana”. L’iniziativa ha l’obiettivo di costruire il turismo del futuro in regione, attraverso un percorso che coinvolga i soggetti del settore in riferimento alla promozione e organizzazione dei prodotti turistici, allo sviluppo delle infrastrutture e alla vivibilità del territorio, anche per i cittadini. L’iniziativa, nata in seguito a una serie di confronti tra gli imprenditori e le istituzioni, evidenzia la necessità di un cambio di passo nella gestione del turismo in Toscana. Al centro di questo primo incontro, dal titolo ’Governare il territorio per lo sviluppo turistico’, sono state analizzati i punti di forza e le criticità delle aree montane, dei centri storici, delle coste, delle città termali e i borghi. "Con il ritorno dei numeri a livello pre covid c’è la necessità di governare in modo nuovo il turismo - spiega Nico Gronchi, presidente di confesercenti Toscana – Con questo progetto vogliamo costruire una visione che crei valore, con l’obiettivo di presentare una proposta di modifica al testo unico sul turismo ponendo l’attenzione su temi come accoglienza, servizi e investimenti". Intervenuti come relatori: il direttore di Anci Toscana Simone Gheri, il direttore del centro studi turistici Alessandro Tortelli, il presidente di Fiba Toscana Stefano Gazzoli. Appuntamento a giugno per la seconda tappa del progetto.

Gabriele Manfrin