Conferenza sul lupo in oratorio

Il freddo dell’inverno non ferma la Pro Loco di San Piero che promuove iniziative interessanti. La prima si è tenuta nei giorni scorsi, con la partecipazione al progetto "La cultura della cura e della gratuità" con l’Istituto comprensivo per presentare le realtà di volontariato. Ora annuncia un concorso che ha come tema proprio il volontariato, destinato a tutte le classi, e che si terrà nel mese di marzo. E ancora, visto il grande interesse sui temi ambientali dimostrato dalla partecipazione alle iniziative di "Puliamo San Piero", organizza tre incontri dal titolo "Dialoghi e visioni su ambiente, flora e fauna del Mugello" che si terranno all’Oratorio della Compagnia. Il primo è domani alle 21 con "Il lupo in Mugello e in Toscana, 30 anni di evoluzione della specie" a cura di Duccio Berzi del Centro per lo studio e la documentazione sul lupo.