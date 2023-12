Confcommercio Toscana: "Niente tradizionale festa degli auguri. Aiuteremo chi è stato alluvionato"

Salta l’appuntamento 2023 con la Confcommercio Night, l’ormai tradizionale festa degli auguri organizzata da Confcommercio Toscana per chiudere l’anno insieme agli imprenditori toscani e ai rappresentanti del mondo istituzionale, politico, economico e sociale della regione. A spiegare il perché dell’annullamento è il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni: "Dopo quanto accaduto con le pesanti alluvioni che hanno colpito al cuore tante famiglie e imprese toscane, non abbiamo nessuna voglia di fare festa. Piuttosto, impiegheremo le stesse risorse per dare un segno tangibile agli alluvionati, partendo dalle imprese. Per questo di concerto con la nostra Fondazione Confcommercio Toscana onlus devolveremo almeno diecimila euro alle attività che hanno subito danni". "A breve, entro fine gennaio, fisseremo i criteri per l’assegnazione delle risorse": anticipa il presidente della Fondazione Antonio Fanucchi.