Confartigianato compie 75 anni. Presentazione eventi e nuova sede: "Dal 1949 accanto alle imprese"

Confartigianato Firenze compie 75 anni. E domani alle 10 all’auditorium di via Empoli, è in programma un incontro promosso dalla Confartigianato Imprese Firenze alla presenza, tra gli altri, della presidente Serena Vavolo, del segretario generale Jacopo Ferretti e dell’assessorre alle attività produttive del Comune Giovanni Bettarini.

L’iniziativa sarà l’occasione per fare il punto sul passato, sui miglioramenti ottenuti e per presentare il calendario degli eventi per il settantacinquesimo anniversario che, nel mese di febbraio, prevede l’apertura di una nuova sede.

"Dal 1949 Confartigianato – spiega una nota – è sinonimo di veridicità e dedizione per l’innovazione, mostrandosi sempre affianco alle attività delle imprese artigiane".