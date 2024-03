Condominio. Le spese vanno pagate

Luca

Gentile Avvocato Santarelli,

Le scrivo per chiederLe un parere riguardo all’amministratore del Condominio al quale è stato conferito l’incarico da quasi 5 anni. Purtroppo, dopo tante riunioni e tante sue vane promesse, ancora non ha realizzato niente di quanto concordato nelle varie riunioni per eliminare danni e migliorare le condizioni della struttura condominiale. Gli sono state pagate tutte le rate richieste in questi vari anni.

Credo che abbia pagato solo l’assicurazione per l’edificio e le dovute bollette per la luce scale. A questo punto posso rifiutarmi di continuare a pagargli le varie quote annuali?

Lettera firmata

Gentile Lettore,

dalla mail non riesco a comprendere se l’amministratore non hai eseguito le delibere adottate dal Condominio. Se così fosse la responsabilità dell’amministratore sarebbe decisamente molto grave sino a poter comportare la sua revoca giudiziaria (da valutare a tutela dello stabile quando le omissioni sono reali e documentate). Occorre quindi capire se nel corso di questi cinque anni cosa il Condominio abbia deliberato e di questo cosa l’amministratore abbia o meno messo in esecuzione. Laddove il Condominio abbia parlato di tante cose, ma non abbia deliberato alcunché l’amministratore ovviamente non avrebbe alcuna tipologia di responsabilità, salvo che abbia omesso i lavori urgenti. Per quanto attiene il secondo quesito, ogni condomino è obbligato a pagare la propria quota come risulta dal bilancio approvato. In questo caso la legge non legittima il rifiuto arbitrario del pagamento. Per poter essere esonerato, il condomino dovrebbe impugnare la delibera e chiedere al giudice la sospensione dell’esecutività della medesima. Dalla mail non emerge che il lettore abbia questo presupposto.