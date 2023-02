"Condanno totalmente Ma in quel liceo venni aggredito anch’io"

Il sindaco Nardella ha invitato tutte le forze politiche a condannare quanto accaduto al Michelangiolo. Alessandro Draghi, capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Vecchio, condanna?

"Lo condanno. Ma bisogna ancora fare chiarezza su come è andato lo scontro, ci sono anche i ragazzi dei Collettivi che sono usciti. Chi fa a botte nel 2023 non può fare politica attiva. La politica si fa a parole, sui social, ma non alzando le mani".

Il video mostra chiaramente chi picchia.

"A Firenze centri sociali e anarchici hanno creato grossi problemi all’ordine pubblico e agli avversari politici. Dispiace che si parli di violenza sempre solo da un lato. Gli eletti hanno il dovere di stemperare gli animi".

Conosce i militanti di Azione Studentesca denunciati? Uno ha un ruolo di responsabilità.

"Alcuni sì, non li conosco tutti"

Li ha incontrati?

"Ancora non ci ho parlato, conto di incontrarli prima del consiglio comunale. E ci terrei a parlare con i genitori di tutti, anche con i genitori dei ragazzi dei collettivi che domani andranno in consiglio regionale".

Lei è un ex studente del “Miche“. Ha mai fatto a cazzotti per le sue idee?

"Ho fatto il liceo dal 1999 al 2004, ho iniziato lì a far politica in Azione Studentesca. Al primo anno ho votato per i collettivi di sinistra ma mi resi conto che non davano la parola a nessuno nelle assemblee. Le scaramucce son sempre successe, a vent’anni di distanza sognerei un mondo dove ragazze e ragazzi possano andare davanti a un liceo a dare dei volantini senza paura. Invece vent’anni fa in molte scuole questo non era possibile ed ancora oggi non lo è. Sono stato aggredito anche io e certe volte ho reagito, ma le ho sempre più prese che date. Sono stato aggredito al Miche, al Machiavelli, a Lettere mi lanciarono un mobile e la varichina dal primo piano. Non ho mai tirato un cazzotto, ho reagito con una spinta o una strattonata".

Sabato è stato tirato un calcio a una persona a terra.

"E’ totalmente da condannare. Se è a terra, lo lasci lì. Anzi, io l’avrei anche rialzato".

