Concorso negato agli over 40. Si va verso la riapertura del bando

La decisione era già nell’aria ma ora c’è la ratifica ufficiale. La giunta ha deliberato la riapertura dei termini per il maxi concorso per educatori di asilo nido (bandito in collaborazione con i Comuni di Campi e Scandicci) dopo il pronunciamento del Tar che, nell’ottobre scorso, aveva accolto il ricorso d’urgenza presentato da Fp Cgil insieme a 11 aspiranti concorrenti che non avevano potuto partecipare perché di età superiore ai 40 anni: "La decisione presa – spiega l’assessoreSara Martini – è stata quella di riaprire i termini senza vincoli legati all’età. A questo punto, dopo che anche i Comuni di Campi e Scandicci avranno deliberato in merito, il bando sarà nuovamente aperto e ci saranno trenta giorni a disposizione di chi vorrà partecipare. Le domande arrivate entro la prima scadenza del 4 ottobre scorso, più di 830, resteranno valide e non dovranno essere ripresentate". Il nuovo step è destinato ad allungare, chiaramente, i tempi per l’effettuazione del concorso, con preoccupazioni evidenti vista la necessità più che mai evidente di queste figure per i servizi per la prima infanzia: "Speriamo a breve termine di poter riaprire il bando – prosegue Martini – poi dopo 30 giorni di tempo e l’esame delle nuove domande potremo partire con gli ulteriori passaggi: è infatti prevista una prova preselettiva, uno scritto e un orale che vorremmo concludere entro l’estate. L’obiettivo infatti è quello di poter inserire i nuovi educatori già all’inizio del prossimo anno educativo. Il concorso è per sei posti, quattro a Sesto e due a Campi con il Comune di Scandicci che ha chiesto di poter utilizzare la graduatoria, ma l’intento è proprio quello di poter avere, alla fine, una graduatoria nutrita per poter coprire pensionamenti, spostamenti e tutte le necessità legate al fabbisogno di personale che emergeranno nei prossimi anni senza dover fare procedure nuove". Fra l’altro la scelta è stata quella di muoversi subito con la riapertura del bando senza attendere la discussione nel merito del ricorso da parte della giustizia amministrativa, fissata il prossimo 31 marzo: "Non potevamo rischiare di allungare ulteriormente i tempi – conclude Martini – quindi abbiamo scelto di partire prima".