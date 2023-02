Concorso letterario Petrarca.Fiv Sono tredici i racconti in finale

Entra nel vivo la fase finale del concorso letterario Petrarca.FIV. In tanti hanno aderito a questa nuova edizione, che ha per tema dell’anno il rapporto uomo-ambiente e le tracce che il nostro passaggio lascia sulla Terra, sul consumo di risorse, sul futuro. Dopo la prima scrematura, sono rimasti in gara 13 racconti e testi di narrativa breve. Ora dovranno passare il vaglio della giuria popolare: oggi alle 17 al Ridotto del Garibaldi i brani giunti in finale saranno interpretati dalla compagnia teatrale Bottega instabile, con presentazione affidata agli stessi autori. Il pubblico invece potrà votare il suo racconto preferito. La seconda serata di letture è invece in programma l’11 marzo. Le 7 opere valutate come migliori dal pubblico, passeranno poi al vaglio della giuria tecnica. Il vincitore sarà decretato il 27 maggio in un evento pubblico.