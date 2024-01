Concessioni balneari in alto mare. In cerca del punto d’incontro con la Ue

Nella complessa vicenda delle concessioni balneari, le prossime novità arriveranno entro il 16 gennaio. Prima di questa data infatti il Governo invierà una risposta al parere motivato della Commissione europea, che ha contestato i risultati del tavolo interministeriale sul tema. Ma andiamo con ordine.

L’Europa da tempo chiede all’Italia ad applicare la direttiva Bolkestein alle concessioni demaniali marittime, mettendole a gara. In teoria, la scadenza finale era il 31 dicembre scorso, come deciso dalle sentenze del Consiglio di Stato. A fine novembre però la Cassazione ha accolto il ricorso dei balneari del Sib Confcommercio e annullato le sentenze del Cds per eccesso di giurisdizione.

Nel frattempo, il Governo Meloni ha riaperto la trattativa con l’Ue partendo della ricognizione delle concessioni marittime: un tavolo interministeriale ha mappato la risorsa spiaggia e l’ha definita "non scarsa", facendo decadere (almeno in teoria) il presupposto di applicazione della Bolkestein. Caso chiuso quindi? Nient’affatto.

La Commissione europea, con un parere motivato, ha contestato il lavoro del tavolo e avviato una procedura d’infrazione. Entro il 16 gennaio dunque il Governo dovrà inviare una contro-risposta e probabilmente si aprirà una trattativa.

"L’interlocuzione con la Commissione europea è comunque essenziale – spiega l’onorevole lucchese Riccardo Zucconi (Fdi) - e in questo senso si potrebbe lavorare su un punto d’incontro articolato su tre cardini: recepimento della direttiva, messa all’asta delle concessioni nate dopo il 2010; proroga per 6, 8 e 10 anni di tutte le altre. In parallelo potremmo risolvere le criticità esistenti: rimodulare i canoni troppo bassi in base a tre macro fasce di reddito e attivare convenzioni con i Comuni per l’accesso gratuito ai cittadini con Isee basso. Infine sarebbe importante istituzionalizzare il ruolo ambientale dei balneari nella pulizia e manutenzione delle spiagge".

Intanto, alla luce della situazione, la Port Authority, che ha competenza sui porti di Viareggio, Marina di Campo, Porto Santo Stefano e Isola del Giglio ha deliberato un atto d’indirizzo per rinviare al 31 dicembre 2024 la scadenza delle concessioni marittime, incluse quelle a destinazione turistico-ricreativa-sportiva nell’area portuale (fra cui approdi e ormeggi turistici). Si punta insomma a guadagnare un altro anno.

"Abbiamo appreso dei rilievi avanzati dal Presidente della Repubblica in merito alla legge concorrenza 214 – ha detto il presidente di Federbalneari Italia Marco Maurelli - ma tale norma non riguarda le imprese turistiche balneari. Auspichiamo che il lavoro finale del tavolo tecnico possa tradursi in una normativa utile per il confronto tra Governo e Commissione Ue, con l’obiettivo di una piena tutela delle imprese. Il ruolo più delicato sarà quello delle regioni costiere, che dovranno mitigare eventuali criticità nel rapporto tra Governo e Comuni".

Preoccupazione nel Pd. "Non vorremmo che il Governo, per aggirare la Bolkestein, decidesse di mettere a bando le spiagge libere – ha commentato Matteo Ricci, coordinatore dei sindaci dem e presidente di Autonomie Locali Italiane -. Si tratta di aree che dobbiamo salvaguardare, visto che molte persone non possono pagare l’ingresso a uno stabilimento balneare".