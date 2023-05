Concerto Officium Florentinum C’è anche la diretta streaming

L’Opera di Santa Maria del Fiore offre la possibilità a chi non ha trovato posto al concerto Officium Florentinum, andato sold out in poche ore, di seguirlo in diretta streaming sul canale You Tube dell’Opera, dove poi rimarrà visibile al pubblico. Il concerto si terrà domani alle 21, nella Cattedrale, ed è parte della rassegna di musica sacra O flos colende promossa e organizzata dall’Opera di S. Maria del Fiore con la direzione artistica di Gabriele Giacomelli. Officium Florentinum è un omaggio allo straordinario progetto Officium del celebre saxofonista Jan Garbarek e l’Hilliard Ensemble. Con il recente addio alle scene di questi artisti, il testimone del progetto è stato raccolto dal gruppo Cantar lontano di Marco Mencoboni con il saxofonista Gavino Murgia che ripercorre l’affascinante percorso. In questa occasione saranno presentati il mottetto Parce mihi Domine di Cristòbal De Morales, O salutaris Hostia di Pierre De La Rue, Beata viscera di Pérotin, l’Ave maris stella di Dufay, più novità legate a Santa Maria del Fiore.