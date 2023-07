Concerto in piazza Omaggio a De Andrè con Edoardo Michelozzi

È dedicata a uno dei cantautori più influenti e innovativi della canzone d’autore italiana del secolo scorso, Fabrizio De André, il concerto in programma questa sera nell’ambito delle iniziative di "Calenzano Estate". Alle 21,15, in piazza Vittorio Veneto, andrà in scena "Omaggio a De André" presentato dall’Associazione culturale Terzo Tempo: sul palco allestito di fronte al Comune si esibirà Edoardo Michelozzi, voce con Ensemble Terzo Tempo. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti e non occorre prenotazione.